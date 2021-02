Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse menace confirmée pour Leonardo avec Icardi ?

Publié le 11 février 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors que Mauro Icardi pourrait être poussé à quitter le PSG par Wanda Nara, son agent et compagne, l'attaquant serait l'une des cibles concrètes évoquées dans les petits papiers de la Juventus.

Relancé depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur, Mauro Icardi semble avoir tiré un trait sur ses pépins physiques. Un changement qu'il met à profit sur les terrains, lui qui revient en forme depuis le début de l'année 2021 avec quatre buts et quatre passes décisives en sept matchs toute compétitions confondues depuis le 9 janvier. De quoi susciter l'intérêt de certaines grosses écuries européennes. Après avoir été évoqué dans un échange avec Edin Dzeko de l'AS Roma cet hiver, Mauro Icardi attirerait la Juventus de Turin. À tel point que, selon Tuttosport , des sources proches de la Juventus auraient évoqué des contacts entre Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame , et Wanda Nara, agent et compagne de l’attaquant du PSG. Du côté des dirigeants du club turinois, toute solution envisageable serait actuellement étudiée dans ce dossier.

La Juventus, fan de Mauro Icardi !