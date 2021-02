Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dangers se multiplient pour Sergio Agüero !

Publié le 11 février 2021 à 16h15 par Th.B.

Sergio Agüero est annoncé du côté du PSG, son contrat courant jusqu’en juin prochain à Manchester City. Mauricio Pochettino réclamerait son arrivée qui serait conditionnée à plusieurs choses. Explications.

Depuis la déclaration de l’agent de joueurs Bruno Satin sur le plateau du Late Football Club dans laquelle il révélait un intérêt du PSG sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, le dossier Sergio Agüero a pris de l’ampleur dans la presse. En effet, le buteur de Manchester City sera libre de tout contrat à la fin de la saison si sa situation contractuelle restait inchangée avec les Skyblues d’ici-là. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver avec l’international argentin qui n’aurait pas eu le moindre contact avec ses dirigeants afin d’évoquer cette possibilité. Agüero disposerait de d’autres options comme David Ornstein l’a assuré lors de sa rubrique Ask Ornstein. Selon le journaliste de The Athletic , l’entraîneur du PSG aimerait le recruter en marge de la saison prochaine alors que certains candidats à la présidence du FC Barcelone envisageraient de l’attirer en Catalogne dans l’optique de convaincre Lionel Messi de rester. De son côté, Manchester City attendrait de juger la gestion du joueur de son retour de blessure avant de prendre toute décision. Et ce, pour une raison bien précise.

Une prolongation mise en suspend