Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Direction le PSG pour Sergio Ramos ?

Publié le 11 février 2021 à 11h30 par Th.B.

D’après les derniers bruits de couloir, Sergio Ramos serait en contact avancé avec le PSG alors qu’un accord se dessinerait. Du côté du Real Madrid, on estimerait que la tête du capitaine merengue serait désormais ailleurs.

Voici un dossier qui est devenu un véritable feuilleton ces derniers temps. Âgé de 34 ans, Sergio Ramos, bien qu’il soit plus qu’apprécié au Real Madrid que ce soit auprès des supporters, du vestiaire, du staff technique ou même de la direction, pourrait quitter le club merengue à l’issue de la saison. En effet, le contrat du capitaine du Real Madrid court jusqu’à la fin de la saison. Et à l’instant T, aucun accord ne semblerait se dessiner entre le clan Ramos et Florentino Pérez. Le président du Real Madrid demanderait à l’international espagnol d’accepter de signer une prolongation de contrat d’une saison et de baisser son salaire de 10%. Des concessions que Sergio Ramos ne serait pour le moment pas prêt à faire. Les discussions auraient atteint une impasse, de quoi permettre à ses prétendants de profiter de cette ouverture alors que Ramos se trouve dans la possibilité de négocier avec un club étranger depuis le 1er janvier. Lors de sa rubrique Here We Go pour CBS Sports , Fabrizio Romano a révélé lundi que le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur central en marge du prochain mercato estival. Et bien que le profil de David Alaba soit apprécié comme le10sport.com vous l’a confié le 9 février, celui de Sergio Ramos le serait tout autant d’après Fabrizio Romano.

Un accord tout proche avec le PSG ?

À ce jour, ce dossier avancerait d’ailleurs très bien. C’est en effet l’information que l’agent de joueurs Marco Kirdemir a divulgué sur le plateau d’ El Chiringuito ces dernières heures. Contacté par l’émission de La Sexta , Kirdemir a laissé entendre qu’une arrivée de Sergio Ramos au PSG ne serait plus qu’une option parmi tant d’autres à présent. « Sergio Ramos est déjà plus ou moins d’accord, sur le salaire et tout, avec le PSG. Avec Sergio Ramos, c’est très sérieux ». Mais que pense le Real Madrid de tout cela alors que Manchester United serait également sur les rangs afin de recruter Sergio Ramos ? Dans les bureaux de la direction du champion d’Espagne, on ne se ferait plus vraiment d’illusion.

Plus de doute pour le départ de Sergio Ramos au Real Madrid…