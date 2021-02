Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raphaël Varane prêt à dire oui à Leonardo ?

Publié le 11 février 2021 à 11h45 par Th.B.

Option prise en considération par Leonardo qui scruterait le marché afin de trouver un nouveau défenseur central, Raphaël Varane verrait également d’un bon oeil une collaboration avec le PSG en marge du prochain mercato.

Raphaël Varane pourrait bien voir son aventure merengue toucher à sa fin lors des prochaines semaines. En effet, contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore devrait plier bagage lors du mercato estival si une prolongation de contrat n’était pas convenue avec ses dirigeants d’ici-là. Et son prix serait fixé à 60M€ et pourrait même être revu à la baisse d’après Guillem Balague. La chance du PSG ? Le champion de France aurait toujours des vues sur Varane, formé au RC Lens, et ayant déjà figuré par le passé dans le viseur du Paris Saint-Germain. En l’état, le PSG aurait toutes ses chances dans ce dossier et pour deux raisons précises.

Un intérêt réciproque entre Varane et le PSG ?