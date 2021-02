Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Paul Pogba prend forme en coulisse !

Publié le 11 février 2021 à 19h15 par Th.B.

Réclamé par Mauricio Pochettino d’après la presse britannique, Paul Pogba verrait la Juventus revenir à la charge pour s’attacher ses services à l’occasion du prochain mercato estival. De quoi ne pas arranger les plans de l’entraîneur du PSG.

Que ce soit The Daily Mirror ou The Daily Star , les deux médias anglais étaient sur la même longueur d’onde : Paul Pogba serait une piste estivale du PSG. Apprécié du directeur sportif Leonardo et de l’entraîneur Mauricio Pochettino, le milieu de terrain de Manchester United où son contrat court jusqu’en juin 2022, pourrait bien être la recrue phare parisienne dans l’entrejeu. Néanmoins, la Juventus semblerait disposer de la préférence du joueur selon la presse transalpine, et ce sentiment serait totalement partagé par la Vieille Dame.

La Juventus déterminée pour rapatrier Paul Pogba