Mercato - OM : McCourt va devoir gérer un énorme départ !

Publié le 11 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin aurait déjà programmé son départ. Et Frank McCourt devra mettre la main à la poche pour le remplacer…

Au même titre que Valère Germain et Jordan Amavi, Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Ces derniers mois, Pablo Longoria aurait tenté de prolonger in-extremis l’international français, mais la crise financière empêche le directeur sportif espagnol de pouvoir apporter de solides garanties financières à Thauvin. Et ce dernier a donc tranché pour son avenir…

Thauvin va partir libre