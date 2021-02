Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille colossale se prépare pour Thauvin !

Publié le 11 février 2021 à 19h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin ne manquerait pas d'admirateurs. En effet, l'attaquant de l'OM serait suivi de près par plusieurs clubs, dont le Milan AC et le FC Séville.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Florian Thauvin est de plus en plus incertain. Engagé jusqu'au 30 juin avec l'OM, le champion du monde français peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit depuis le 1er janvier. S'il n'aurait pas encore signé le moindre contrat en vue de la saison prochaine, Florian Thauvin ne manquerait pas de sollicitations pour autant. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois d'octobre, le Milan AC a déjà contacté l'entourage de l'attaquant de l'OM pour le séduire. Et en plus du Milan AC, plusieurs autres clubs pourraient anéantir les plans de Pablo Longoria et du club phocéen.

«Le Milan AC l'observe, mais il y a aussi Séville»