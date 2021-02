Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Newcastle, Florian Thauvin en passe de retrouver la Premier League ?

Publié le 11 février 2021 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin devrait quitter l’OM au vu la tournure des évènements au niveau de sa prolongation. Et alors que le Milan AC semblait lui être promis, une tout autre option se présenterait à lui.

Et si l’histoire entre l’OM et Florian Thauvin était définitivement terminée ? Au mois de juin, son aventure marseillaise serait susceptible de prendre fin, soit à l’expiration de son contrat. En effet, les négociations entre le club phocéen et le clan Thauvin n’ont pas permis de trouver un terrain d’entente pour renouveler leur collaboration. En coulisse, les prétendants du champion du monde placeraient leurs pions, à l’image du Milan AC ou encore du FC Séville. Néanmoins, Florian Thauvin pourrait retrouver la Premier League, championnat qu’il a brièvement connu lors de son infructueux passage à Newcastle United en 2015.

L’option Leicester City