Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin pourrait jouer un sale coup à Longoria !

Publié le 11 février 2021 à 18h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin est suivi de près par le Milan AC. De son côté, le champion du monde français verrait d'un bon œil un départ chez les Rossoneri.

De retour à l'OM depuis l'été 2017, Florian Thauvin pourrait jouer sa dernière saison avec le maillot ciel et blanc. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 28 ans serait très loin d'une prolongation. Une information qui n'aurait pas échappée au Milan AC. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois d'octobre, les Rossoneri comptent profiter de la situation contractuelle de Florian Thauvin pour le récupérer gratuitement l'été prochain. Pour mettre toutes les chances de son côté, Paolo Maldini, secrétaire technique lombard, a déjà bougé ses pions et s'est entretenu avec le clan Thauvin. Et le secrétaire technique lombard aurait de grandes chances de convaincre l'attaquant de l'OM. En effet, Florian Thauvin serait ouvert à l'idée de rejoindre le Milan AC.

«Thauvin aimerait certainement devenir un joueur des Rossoneri»