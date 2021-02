Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Plus aucun doute sur l’identité du futur entraîneur ?

Publié le 12 février 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un nouvel entraîneur depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, l’OM a multiplié les pistes ces dernières semaines. Mais désormais, seule l’option Jorge Sampaoli semble encore d’actualité pour Pablo Longoria, et ce dossier serait même accessible sur le plan financier.

Le 2 février dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas avait lâché une énorme bombe sur son départ de l’OM : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat », indiquait l’entraîneur portugais, qui était finalement mis à pied par sa direction quelques heures plus tard. Depuis, Pablo Longoria s’est donc mis en quête d’un nouveau profil, et le head of football de l’OM n’a pas chômé dans ses recherches…

Sarri, Benitez… L’OM a multiplié les refus

Désireux d’attirer un entraîneur de renom et capable de redresser la barre au sein d’un projet McCourt en perdition cette saison, l’OM s’était penché vers des profils XXL : Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre ont rapidement été sollicités par Longoria, mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, ces trois techniciens ont tout de suite recalé le dirigeant espagnol. D’autres noms ont par la suite été évoqués pour l’OM tels qu’Ernesto Valverde, Roberto Moreno, Habib Beye, Patrick Vieira ou encore Leonardo Jardim, mais là-encore, sans rien de bien concret. Et finalement, c’est un autre technicien de renom qui semble bien parti pour venir prochainement prendre la relève de Nasser Larguet, le directeur du centre de formation de l’OM qui assure l’intérim en attendant : Jorge Sampaoli.

Sampaoli, l’heureux élu ?

Actuellement en place à l’Atletico Mineiro au Brésil, où son contrat court jusqu’au 31 décembre 2021, Sampaoli est actuellement la piste la plus chaude pour l’OM, voire même la seule encore active puisque La Provence a révélé que Pablo Longoria avait abandonné l’option Roberto Donadoni. De plus, selon le quotidien régional, il suffirait de payer 600 000€ à l’Atletico Mineiro pour racheter le contrat de Sampaoli, qui percevrait un salaire équivalent à celui d’André Villas-Boas à l’OM, soit 300 000€ par mois. Une opération qui semble donc abordable sur le plan financier, et plus rien ne semble désormais en mesure de faire capoter l’arrivée de Jorge Sampaoli au Vélodrome. Sauf énorme rebondissement de dernière minute…