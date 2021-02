Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger prend forme pour Moise Kean !

Publié le 12 février 2021 à 11h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, la Juventus aurait essayé de rapatrier Moise Kean. Devancés par le PSG, les Bianconeri compteraient retenter leur chance l'été prochain, mais Everton ne devrait pas se montrer coopératif.

Pour faire oublier les départs d'Edinson Cavani (Manchester United) et d'Eric Maxim Choupo Moting (Bayern), Leonardo a attiré Moise Kean vers le PSG l'été dernier. Lors des négociations avec Everton, le directeur sportif du PSG a trouvé un accord pour un prêt sans option d'achat. Et pourtant, Leonardo aurait eu un adversaire de taille sur ce dossier : la Juventus. Comme l'a indiqué Calciomercato.it , les Bianconeri auraient tenté de récupérer Moise Kean lors du dernier mercato estival, sans succès. Et malgré son échec, La Vieille Dame serait prête à retenter sa chance l'été prochain.

La Juve n'aurait pas oublié Moise Kean, mais...