Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Donnarumma !

Publié le 12 février 2021 à 9h15 par La rédaction

Le PSG finira-t-il par mettre la main sur un certain Gianluigi Donnarumma ? Au sein du Milan AC, tous les acteurs semblent être des plus confiants concernant sa prolongation mais, pour le moment, rien n'est acté.

« Nous avons trois acteurs qui arrivent à échéance, et nous avons aussi des contrats qui arrivent à échéance en 2022. Mais c'est une pratique normale, nous travaillons. Je dis toujours qu'il faut être heureux à deux pour arriver à un accord, les joueurs sont des professionnels et ils pensent à 100 % au terrain. L'espoir est de trouver un accord rapidement. » Parmi ces joueurs qu'a récemment évoqué Paolo Maldini, le directeur technique du Milan AC, au micro de BeIN Sports , se trouve Gianluigi Donnarumma. Le jeune gardien de 21 ans arrive au terme de son contrat et les différentes parties ne sont toujours pas parvenues à un accord. De quoi profiter au Paris Saint-Germain et à Leonardo, qui demeure un grand fan du joueur ? Pas vraiment pour autant, puisque les Rossonerri s'accordent pour exprimer leur confiance dans ce dossier.

« Je suis convaincu que nous trouverons un accord»