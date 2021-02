Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, clause… L’énorme annonce de Pochettino sur son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 8h15 par T.M.

Aujourd’hui sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a longtemps été annoncé comme l’une des priorités de Florentino Pérez au Real Madrid. D’ailleurs à ce sujet, l’Argentin a voulu mettre les choses au point.

Le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino revenait aux affaires. Après plus d’un an sans entraîner, l’Argentin était ainsi nommé entraîneur du PSG, venant remplacer Thomas Tuchel à ce poste. Un choix qui a des répercussions chez d’autres cadors européens et notamment au Real Madrid. En effet, alors que l’avenir de Zinedine Zidane parait incertain, Florentino Pérez va devoir chercher ailleurs, lui qui faisait de Pochettino une priorité. Pourtant, entre le natif de Murphy et la Casa Blanca, l’histoire pourrait ne pas être terminée puisqu’il y a quelques semaines, l’entraîneur du PSG avait notamment fait part de sa volonté d’entraîner, un jour, le Real Madrid.

« Je suis très heureux au PSG »