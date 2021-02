Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo véritablement menacé pour Icardi ? La réponse !

La Juventus n’aurait pas totalement oublié Mauro Icardi, ancien de l’Inter désormais au Paris Saint-Germain.

L’année 2021 pourrait être synonyme de renaissance pour Mauro Icardi. Handicapé par les blessures et quelques part victime collatérale de la guerre entre Thomas Tuchel et Leonardo de ces derniers mois, l'attaquant du Paris Saint-Germain retrouve son niveau. Il joue plus et surtout il est plus décisif, depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino. En Italie, on continue toutefois à parler d’une arrivée prochaine à la Juventus, un club qui l’a toujours suivi de près depuis son arrivée en Serie A en 2011. Une piste démentie par Tuttosport tout récemment, qui assure que les Bianconeri ne penseraient plus à l’attaquant du PSG.

« Icardi gagne 10M€ par an et a un contrat de longue durée qu’absolument personne ne peut prendre en charge, en Italie »