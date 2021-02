Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Romelu Lukaku a déjà tranché pour son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 0h15 par T.M.

Depuis quelques jours, Romelu Lukaku est annoncé dans le viseur du PSG. Toutefois, pour le buteur de l’Inter Milan, un départ ne semble pas forcément d’actualité.

Pour le moment, Moise Kean est seulement prêté par Everton au PSG. Et alors que le club de la capitale n’a pas d’option d’achat, il n’est pas certain que l’Italien reste la saison prochaine. Cela pourrait donc bouger chez les attaquants de Mauricio Pochettino. Qui viendra épauler Mauro Icardi ? En Italie, on notamment fait part d’un intérêt pour Romelu Lukaku, auteur de très bonnes performances à la pointe de l’attaque de l’Inter Milan. Le Belge pourrait-il alors débarquer dans la capitale d’ici quelques mois ? Dans ce dossier Lukaku, 90min est venu apporter de précieuses réponses.

Lukaku est heureux à Milan !

Outre le PSG, Romelu Lukaku serait également sur les tablettes de Manchester City. Déjà passé par Chelsea et Manchester United, le Belge pourrait donc retrouver la Premier League, mais cela ne l’enchanterait pas forcément. En effet, selon le média britannique, Lukaku serait actuellement très bien à l’Inter et n’aurait pas vraiment la tête tournée vers un départ. Et si tel était le cas, le protégé d’Antonio Conte afficherait une préférence pour l’Espagne, l’Allemagne ou un autre club italien.