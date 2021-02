Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour la succession de Villas-Boas ?

Publié le 11 février 2021 à 23h45 par A.C.

Pablo Longoria pourrait bien voir deux pistes se dégager, dans sa recherche d’un entraineur pour l’OM.

Qui sera l’entraineur de l’Olympique de Marseille ? D’innombrables noms ont été évoqués ces derniers jours, des plus probables aux pistes les plus compliquées. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com que la priorité de Pablo Longoria est Jorge Sampaoli. Mais ce dernier est sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu'en décembre 2021 et a récemment annoncé être exclusivement concentré sur la fin du championnat brésilien. Mais en Italie on a lié d’autres entraineurs à l’OM, comme Walter Mazzarri, mais également Massimiliano Allegri, ancien de la Juventus et du Milan AC.

La Napoli n’a pas contacté Allegri et Mazzarri