Mercato - OM : Un club étranger marche sur les plates-bandes de Longoria !

Publié le 11 février 2021 à 17h45 par A.C.

Pablo Longoria n’est pas le seul à avoir approché Rafael Benitez et Maurizio Sarri, pour assurer la succession d'André Villas-Boas à l’OM.

Voilà plus d’une semaine que l’Olympique de Marseille n’a pas de véritable entraineur. André Villas-Boas parti, Pablo Longoria travaille activement pour lui trouver un successeur. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com, que le head of football a activé plusieurs pistes. C’est le cas de celles menant à Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre, tous sans club à l’heure actuelle. Mais tous ont refusé l’OM, car ils ne souhaitent pas prendre les rênes d’une équipe en cours de saison.

Le Napoli a bien contacté Sarri et Benitez