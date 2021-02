Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait pris une décision tonitruante pour Coutinho !

Publié le 12 février 2021 à 10h00 par A.D.

Si Philippe Coutinho rejoue à son retour de blessure, le FC Barcelone risquerait de devoir 5M€ de bonus à Liverpool. Alors qu'il ne voudrait pas payer une telle somme, Ronald Koeman aurait décidé de ne plus utiliser son milieu offensif brésilien cette saison, avant de le pousser vers la sortie l'été prochain.

Pour combler le vide laissé par Neymar, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Deux choix qui n'ont pas vraiment payé pour le moment. Victime de blessures à répétitions, l'international français vient juste de sortir la tête de l'eau et n'enchaine les grosses performances que depuis cette saison. En ce qui concerne Philippe Coutinho, il n'est pas du tout dans son assiette depuis son transfert en provenance de Liverpool et n'a retrouvé des couleurs qu'après son séjour au Bayern. Toutefois, une blessure sérieuse l'a coupé dans son élan cette saison. Et Philippe Coutinho pourrait ne plus avoir l'occasion de faire ses preuves au Barça lorsqu'il retrouvera toutes ses sensations.

Philippe Coutinho jeté dehors pour 5M€ ?