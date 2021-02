Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur un trio Mbappe-Neymar-Messi !

Publié le 12 février 2021 à 7h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’est pas encore fixé concernant son avenir. La Pulga pourrait atterrir à Paris, le club étant très intéressé par l’Argentin. Une solution fortement envisageable pour Cafu.

Où ira Lionel Messi ? C’est la grande question qui agite le marché des transferts ces derniers temps. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. La situation du joueur a interpellé quelques grands clubs d’Europe, notamment le PSG. Leonardo serait très intéressé à l’idée d’attirer Messi pour presque rien à Paris. De plus, quelques joueurs parisiens, comme Angel Di Maria, Leandro Paredes ou encore Neymar, seraient prêts à accueillir le sextuple Ballon d’Or dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Une idée qui serait très envisageable pour Cafu.

«Un trio Messi-Mbappé-Neymar ? C’est possible»