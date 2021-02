Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Joan Laporta prévient le PSG pour Lionel Messi !

Publié le 11 février 2021 à 14h45 par T.M.

En campagne pour devenir le prochain président du FC Barcelone, Joan Laporta a notamment envoyé un message au PSG à propos de Lionel Messi.

Au moins jusqu’au 7 mars, l’avenir de Lionel Messi restera incertain. A cette date, le FC Barcelone connaitra son nouveau président et l’heureux élu aura un gros impact sur l’avenir de l’Argentin. Comme le10sport.com vous l’a révélé, si Joan Laporta l'emporte, Messi acceptera de prolonger avec le club catalan. Cela mettrait alors un terme à l’énorme feuilleton autour de l’avenir de Pulga et les différentes rumeurs qui l’envoient notamment du côté du PSG, où les appels du pied ne cessent de se multiplier au fil des joueurs.

« J’espère que Lionel Messi va continuer avec nous »