Mercato - PSG : Enorme révélation sur les dessous de l'arrivée de Kean !

Publié le 11 février 2021 à 22h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a obtenu le prêt de Moise Kean. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG se serait frotté à la Juventus pour le recrutement du buteur d'Everton.

Orphelin d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, transféré respectivement à Manchester United et au Bayern, Leonardo s'est activé l'été dernier pour recruter un nouvel attaquant. Pour combler les départs conjugués de l'Uruguayen et du Camerounais, le directeur sportif du PSG a opté pour Moise Kean. En effet, Leonardo est parvenu à trouver un terrain d'entente avec Everton pour le prêt, sans option d'achat, du buteur italien. Toutefois, boucler ce dossier n'aurait pas été chose aisée car la Juventus aurait également souhaité récupérer Moise Kean lors du dernier mercato estival.

