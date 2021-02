Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola entretient le mystère autour de Pogba !

Publié le 11 février 2021 à 18h30 par A.C.

Mino Raiola a été une nouvelle fois invité à s’exprimer au sujet de l’avenir de Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United et courtisé par le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus.

Comme à chaque session de mercato, Paul Pogba a vu son avenir à Manchester United être remis en question. Il faut dire que depuis son retour en 2016, le champion du monde français est régulièrement annoncé sur le départ. D'ailleurs, ce n’est pas Mino Raiola qui pourrait arranger les choses. Bien au contraire ! Le sulfureux agent de Pogba a en effet lâché une véritable bombe cet automne, en annonçant clairement que son protégé devait quitter Manchester United. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui » avait assuré Raiola, dans les colonnes de Tuttosport . « Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Une sortie qui avait déclenché un véritable tremblement de terre du côté de Manchester United, mais qui avait également attisé la convoitise de nombreux clubs comme le Real Madrid et la Juventus, mais également du Paris Saint-Germain.

« Je ne dis plus rien sur Pogba, parce que quand je donne mon opinion, tout le monde s’emballe »