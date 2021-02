Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouar, Pogba... Leonardo va tenter un énorme coup !

Publié le 10 février 2021 à 23h45 par A.M.

Bien décidé à renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo tentera de recruter un milieu de terrain l'été prochain. Les noms d'Houssem Aouar et Paul Pogba seraient d'ailleurs très appréciés. Deux joueurs dont l'avenir est lié.

L'été dernier, Leonardo a rapidement identifié la priorité pour le mercato, à savoir densifier l'entrejeu. Dans cette optique, de nombreuses pistes sont rapidement sorties à l'image de celles menant à Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou encore Lorenzo Pellegrini. Toutefois, compte tenu de la situation économique, le PSG n'a pas pu boucler l'arrivée de gros noms contre une indemnité de transfert. Résultat, Danilo Pereira est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du FC Porto, tandis que le FC Barcelone a laissé filer Rafinha contre quelques bonus et un pourcentage à la revente.

Aouar et Pogba, destins liés