Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... L'avenir de Kylian Mbappé déjà scellé ?

Publié le 10 février 2021 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas dans les prochaines semaines. Selon Rivaldo, le champion du monde français devrait rester au PSG pour poursuivre son aventure auprès de Neymar et avoir, peut-être, l'opportunité d'évoluer avec Lionel Messi.

Arrivé lors de l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé est engagé jusqu'au 30 juin 2022. En discussion avec son club pour prolonger, l'attaquant de 22 ans pourrait partir lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas. En effet, s'il ne trouve pas d'accord contractuel avec le PSG dans les plus brefs délais, Kylian Mbappé pourrait être vendu pour ne pas être cédé gratuitement à l'été 2022. Interrogé par Betfair sur l'avenir du numéro 7 du PSG, Rivaldo a expliqué que Leonardo et la direction parisienne n'avaient aucun souci à se faire. Selon l'ancienne gloire du FC Barcelone, Kylian Mbappé devrait rester au PSG pour continuer à jouer avec Neymar et avoir une chance de voir Lionel Messi le rejoindre.

Rivaldo voit Mbappé rester pour Neymar et... Messi