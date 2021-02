Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le «nouveau Neymar» !

Publié le 10 février 2021 à 19h15 par A.D.

Très en vue du côté de Fluminense, Kayky aurait tapé dans l'oeil du PSG, de Manchester City et de bien d'autres écuries européennes. Malheureusement pour Leonardo, Pep Guardiola aurait déjà remporté la bataille pour celui que l'on surnomme le « nouveau Neymar ».

Alors qu'il réalise de belles performances à Fluminense, Kayky aurait alarmé les plus grands clubs européens. D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées à la fin du mois de janvier, Leonardo aurait coché le nom de celui que l'on surnomme le « nouveau Neymar » . Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et la Juventus en pinceraient également pour la pépite brésilienne de 17 ans. Et il semblerait que la bataille royale pour Kayky soit déjà terminée.

Pep Guardiola aurait raflé la mise pour Kayky

Selon les informations de Fabrizio Romano, lâchées via Twitter ce mercredi matin, Kayky serait destiné à rejoindre Manchester City. A en croire le journaliste italien, Pep Guardiola aurait d'ores et déjà bouclé ce dossier. En effet, le « nouveau Neymar » serait sur le point de signer chez les Citizens pour une somme proche de 10M€, plus bonus, qui pourraient faire monter le cout de la transaction à hauteur de 17M€. Sous contrat jusqu'en décembre 2022, Kayky aurait tourné le dos à plusieurs écuries espagnoles pour rejoindre l'équipe des jeunes de Manchester City à cette date. Dans la foulée, Nicolo Schira a confirmé la tendance. Comme l'a indiqué ce dernier, Kayky se dirigerait bien vers le club anglais et devrait y signer un contrat de 5 ans à partir de 2022. Selon ses dires, l'attaquant de 17 ans devrait être transféré pour une somme proche de 12M€, plus bonus. Et en cas de revente de Kayky, Fluminense devrait empocher un pourcentage. Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait donc déjà contraint d'aller voir ailleurs.

Manchester City are close to sign 17 years old Fluminense talent Kayky for €10m + add ons [could reach around €17m in future], confirmed.Kayky will join Man City youth team only in 2022 if paperworks/work permit will be completed. Spanish clubs were also interested. #mcfc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2021