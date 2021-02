Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’anime pour ce gros chantier estival de Leonardo !

Publié le 11 février 2021 à 14h30 par T.M.

Si les derniers mois ont été plutôt calmes au PSG en terme de recrutement, le prochain mercato estival pourrait être bien plus mouvementé. En effet, Leonardo pourrait frapper fort et il s’y préparerait déjà actuellement. Dans sa quête d’un défenseur central, le directeur sportif parisien passerait la seconde.

Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba… De grandes stars sont évoquées au PSG pour la saison prochaine. En plus de gérer les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo a de gros dossiers à étudier pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais actuellement, une priorité semble particulièrement retenir son intention : recruter un défenseur central. Alors que Thiago Silva, parti durant l’été à Chelsea, n’a pas été remplacé, un renfort défensif serait attendu dans la capitale. A ce sujet, Fabrizio Romano expliquait il y a quelques jours que Leonardo avait le désir de renforcer sa charnière centrale. Qui viendra donc épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe ? Telle est donc la question dans ce gros feuilleton et cela s’anime déjà…

La solution au Real Madrid…

Pour trouver son défenseur central, le PSG pourrait bien se tourner vers le Real Madrid, profitant alors des désaccords entre Florentino Pérez et ses joueurs. Cela pourrait tout d’abord valoir pour Sergio Ramos. A 34 ans, le capitaine madrilène est en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. D’ailleurs, un accord semble encore loin et un départ libre se profile de jour en jour. Une opportunité que le PSG pourrait saisir. D’ailleurs, en Espagne, on annonce que cela pourrait même déjà être fait. « Sergio Ramos est déjà plus ou moins d’accord, sur le salaire et tout, avec le PSG. Avec Sergio Ramos, c’est très sérieux », a ainsi lâché Marco Kirdemir, agent de joueurs, pour El Chiringuito . Et si le PSG n’attire pas Sergio Ramos, la solution pourrait se nommait Raphaël Varane. En effet, en Espagne, on a annoncé que le club de la capitale faisait partie des prétendants pour le champion du monde français. Sous contrat jusqu’en 2022, Varane pourrait être mis sur le marché s’il ne veut pas prolonger.

Un gros coup préparé par Leonardo ?