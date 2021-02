Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Le PSG aurait chamboulé les plans de Pérez pour Zidane !

Publié le 12 février 2021 à 7h00 par Th.B.

Dans la foulée du licenciement de Thomas Tuchel auquel le principal intéresse a été mis au parfum dans la nuit du 23 au 24 décembre, le PSG s’est mis d’accord avec Mauricio Pochettino, au grand dam du Real Madrid.

Malgré la large victoire du PSG face au RC Strasbourg le 23 décembre dernier, Thomas Tuchel n’a pas pu éviter voire retarder son licenciement. Comme le10sport.com vous le révélait le 24 décembre en début d’après-midi, Leonardo avait convoqué le désormais ex-entraîneur du PSG à minuit et demi le jour en question afin de lui faire part de la décision des dirigeants parisiens : son aventure s’arrêtait là, à six mois de l’expiration de son contrat. Afin de combler le vide laissé par Tuchel, le PSG a choisi de faire confiance à Mauricio Pochettino, passé par le club de la capitale en tant que joueur au début des années 2000. Une nomination qui aurait mis à mal les plans de Florentino Pérez, président du Real Madrid.

Pochettino était le successeur attitré de Zidane…