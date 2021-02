Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’espoir est-il toujours permis pour Mohamed Salah ?

Publié le 12 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid notamment, Mohamed Salah aurait tout ce qui lui faut à Liverpool pour continuer encore quelques années selon Dejan Lovren. De plus, les Reds ne prévoiraient pas de le vendre.

« Si Salah est impliqué à Liverpool ? Oui, bien sûr. Il ne l’est pas seulement pour Liverpool, il l’est pour tous les fans autour et les supporters et pour lui-même. Je suis toujours en contact avec Mo Salah. Nous sommes toujours les meilleurs amis, même en dehors du football, et nous parlons de tout. Individuellement, quand vous regardez le nombre de buts qu'il a marqués, il se débrouille très bien en ce moment. Mo est dans le meilleur moment de sa carrière de footballeur, à 28 ans. Il a peut-être l'air un peu plus âgé, mais il est au sommet de sa forme, alors pourquoi ne pas rester encore quatre, cinq, six ans ? » . a confié Dejan Lovren à talkSPORT . Un témoignage qui est tout sauf anodin. En effet, l’ancien défenseur central de Liverpool où il a pu tisser la relation si étroite qu’il a aujourd’hui avec Mohamed Salah a pris la parole alors que les rumeurs envoient l’Égyptien au Real Madrid ou encore au Bayern Munich. Cependant, l’ailier des Reds ne devrait certainement pas quitter la Mersey cet été.

La porte serait fermée à double tour pour Salah