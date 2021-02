Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un proche de Mohamed Salah éteint les espoirs de Zidane !

Publié le 11 février 2021 à 22h30 par A.D.

Alors qu'il brille à Liverpool, Mohamed Salah aurait tapé dans l'œil du Real Madrid. Toutefois, l'attaquant des Reds ne serait pas du tout près de faire ses valises. Selon Dejan Lovren, ami proche du joueur, Mohamed Salah pourrait rester encore plusieurs années dans le club emmené par Jürgen Klopp.

Etincelant sous le couleurs de Liverpool, Mohamed Salah ne manquerait pas de prétendants. En effet, l'international égyptien aurait séduit à la fois le Real Madrid et le Bayern. Alors qu'il serait une priorité de Zinedine Zidane en vue du prochain mercato estival, Mohamed Salah a reçu un gros appel du pied de la part de Karl-Heinz Rummenigge. « À mon avis, (Mohamed) Salah est le Messi d'Afrique et bien sûr il a les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde. Pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Salah, mais ce serait certainement un honneur de l'avoir » , a déclaré le président du conseil d’administration bavarois à ON Time Sport dernièrement. Malgré l'intérêt du Real Madrid et du Bayern, Mohamed Salah ne devrait pas se laisser perturber.

Mohamed Salah encore 6 ans à Liverpool ?