Mercato - Real Madrid : Les dés sont jetés pour Mohamed Salah !

Publié le 11 février 2021 à 20h00 par Th.B.

Apprécié des plus grands clubs européens dont le Real Madrid et le Bayern Munich notamment, Mohamed Salah ne devrait pas quitter Liverpool en fin de saison pour la simple et bonne raison que les dirigeants des Reds ne prévoiraient pas de le vendre.

« Pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Salah, mais ce serait certainement un honneur de l'avoir ». Voici le message que Karl-Heinz Rummenigge faisait passer à ON Time Sport dernièrement. Le président du conseil d’administration du Bayern Munich assurait au passage que Mohamed Salah était à ses yeux « le Messi d’Afrique » . Rien que ça. L’ailier droit de Liverpool figurerait également dans les petits papiers du Real Madrid et du FC Barcelone, deux destinations auxquelles il ne fermerait pas la porte à l’avenir comme il l’a fait savoir à As en décembre dernier. Néanmoins, son départ de Liverpool ne devrait certainement pas avoir lieu pour l’été prochain.

Pas de place au doute pour Mohamed Salah à Liverpool