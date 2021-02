Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est averti pour cette bataille royale avec le PSG !

Publié le 11 février 2021 à 17h00 par Th.B.

Le PSG aurait fait irruption dans la course à la signature de Jules Koundé dans laquelle le Real Madrid et le FC Barcelone se livreraient déjà un sacré bras de fer. Monchi a cependant tenu à calmer le jeu.

Dans le viseur des plus grands clubs européens dont le Real Madrid et notamment le FC Barcelone, Jules Koundé plairait également au PSG à en croire les informations divulguées par As ce jeudi. Un intérêt pas vraiment anodin puisque comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 février dernier, Leonardo scrute le marché en quête d’un nouveau défenseur central et se trouve à bloc dans le dossier David Alaba notamment. Le directeur sportif du PSG peut donc bien élargir son champ de recherche et s’intéresser à l’une des sensations de la saison en Espagne en la personne du jeune défenseur français de 21 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au FC Séville, Koundé aurait pu quitter le club espagnol il y a de cela quelques semaines comme Monchi l’a confié à la presse andalouse. Néanmoins, et bien que son avenir continue de faire couler de l’encre, le directeur sportif du FC Séville ne veut pas rajouter de l’huile sur le feu.

« Tout ce qui m’importe c’est le présent de Jules »