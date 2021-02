Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, démentis... Cette nouvelle sortie forte sur la vente du club !

Publié le 11 février 2021 à 20h45 par A.M.

Ces derniers jours, la vente de l'OM est au cœur de toutes les attentions. Toutefois, entre affirmations et démentis, difficile d'y voir clair. Mais pour Dominique Grimault, il n'y a pourtant aucun doute.

Il y a une semaine, Thibaud Vézirian annonçait avec fermeté la vente de l'Olympique de Marseille. « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé », assurait-t-il sur sa chaîne Youtube . Problème, ce n'est toujours pas officiel, et les démentis se sont enchaînés. Mais cela n'effraie pas Thibaud Vézirian qui ajoutait que « les démentis, c’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing . » Un avis partagé pas Dominique Grimault.

«On connaît les démentis, on sait ce que ça veut dire»