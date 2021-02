Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse révélation de Monchi sur un joueur de Zidane !

Publié le 11 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Considéré comme un indésirable au Real Madrid, Isco se chercherait une porte de sortie pour cet été. Si un intérêt du Séville FC était évoqué, le joueur des Merengue ne devrait finalement pas rebondir en Andalousie.

Isco ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid. En manque de temps de jeu dans la capitale espagnole (seulement 4 titularisations sur 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison), l’Espagnol se chercherait une porte de sortie. Zinédine Zidane ne le retiendrait pas et le joueur pousserait en interne en vue d’un départ cet été, alors qu'il n'a pas eu l'opportunité de quitter le club lors du mercato hivernal. Ainsi, le FC Séville aurait placé le nom d’Isco sur sa liste de joueurs à suivre. Mais le milieu de 28 ans, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat au Real Madrid, pourrait finalement ne pas rebondir en Andalousie.

«Il m’a demandé et j’ai dit non. Voilà tout l’intérêt qu’on a pour Isco»