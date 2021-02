Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message très clair pour cet été !

Publié le 12 février 2021 à 4h15 par A.M.

Prêté sans option d'achat par Everton, Moise Kean affiche sa joie d'évoluer au PSG où il réalise une saison prometteuse jusque-là.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain était en quête d'un avant-centre. Et pour cause, bien que l'option d'achat de Mauro Icardi ait été levée, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo Moting ont quant à eux quitté le club alors que leur contrat respectif arrivait à échéance. Dans cette optique, Leonardo a activé plusieurs pistes avant de miser sur Moise Kean, prêté par Everton sans option d'achat. Mais plusieurs médias ont déjà annoncé que le PSG discutait afin de trouver un terrain d'entente pour un transfert définitif.

Kean est «bien au PSG»