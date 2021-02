Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mostafa Mohamed sort du silence et ne regrette rien !

Publié le 12 février 2021 à 3h30 par A.M.

Longtemps annoncé du côté de l'AS Saint-Etienne, Mostafa Mohamed a finalement rejoint Galatasaray. Et il ne regrette pas son choix.

En quête d'un attaquant pendant de longues semaines, l'ASSE a obtenu le prêt d'Anthony Modeste en toute fin de mercato cet hiver. Toutefois, la priorité de Claude Puel se nommait Mostafa Mohamed. Mais ce feuilleton s'est enlisé face aux demandes de Zamalek qui ont poussé Roland Romeyer à afficher son agacement en public. L'attaquant égyptien a finalement rejoint Galatasaray et ne regrette rien..

«Je remercie tous ceux qui ont contribué à mon transfert ici»