Mercato - PSG : L’aveu de Mourinho sur le feuilleton Dele Alli !

Publié le 12 février 2021 à 5h30 par T.M.

Toujours à Tottenham, Dele Alli a vécu un mercato hivernal très agité. De quoi possiblement le déstabiliser selon José Mourinho.

Durant tout le mois de janvier, Dele Alli était annoncé sur le départ. Pas dans les plans de José Mourinho à Tottenham, le Britannique aurait aimé se relancer loin de Londres. Et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le joueur de 24 ans était la grande priorité de Mauricio Pochettino au PSG. Si Leonardo a tout tenté pour attirer Dele Alli, il s’est toutefois heurté à un mur nommé Daniel Levy. Le patron des Spurs a mis son veto à ce départ et désormais, le milieu de terrain doit digérer ce départ avorté.

« C’est possible qu’il ait été distrait »