Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite…Un nouveau départ indispensable ?

Alors qu’il est plus que jamais question d’une éventuelle vente de l’OM dans les mois à venir, cette passation de pouvoir semble désormais indispensable pour que le club phocéen repartie sur des bases financières saines. Explications.

« J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé (…) Du côté de la Mairie, plusieurs sources me disaient que l'officialisation pourrait avoir lieu la semaine prochaine, mais si quelqu’un a envie de retarder le truc, parce que j’ai trop embêté », indiquait récemment le journaliste Thibaud Vézirian, qui ne cesse d’affirmer depuis quelques semaines que la vente de l’OM serait bouclée en coulisses. Le deal serait conclu entre Frank McCourt et le prince saoudien Al Walid Bin Talal, pour un total de 480M€. L’OM continue de nier en boucle ces affirmations, et pourtant, cette vente pourrait permettre de relancer le club phocéen.

Le projet McCourt à bout de souffle

En effet, depuis un bon moment maintenant, l’OM rencontre de sérieuses difficultés financières qui pourraient lui mettre des bâtons dans les roues. Par exemples, même si Pablo Longoria a jusqu’ici limiter la casse pour le recrutement avec un nombre important de prêts assortis d’option d’achat (Mickaël Cuisance, Pol Lirola, Arkadiusz Milik, Leonardo Balerdi…), il ne pourra décemment pas toutes les lever en fin de saison. Rajoutez à cela les joueurs qui arriveront en fin de contrat l’été prochain comme Florian Thauvin et Jordan Amavi qui sont des titulaires en puissance à l’OM et qu’il faudra remplacer… Difficile de voir les perspectives d’évolution du projet McCourt. Voilà pourquoi une vente de l’OM, avec une toute nouvelle base financière, pourrait permettre de maintenir le club à flot.