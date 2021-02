Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Neymar ?

Publié le 12 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il est tout proche de prolonger son contrat avec le PSG, Neymar a peut-être totalement relancé son avenir avec sa déclaration fracassante de jeudi soir…

Comme l’a récemment révélé le journaliste Marcelo Bechler, l’annonce de la prolongation de contrat de Neymar est imminente au PSG, et l’attaquant brésilien devrait signer un nouveau bail de quatre ans dans la capitale. Toutefois, l’épisode de Caen mercredi soir et sa sortie sur blessure, qui l’éloignera des terrains pour un mois, pourrait potentiellement tout relancer. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Neymar via un poste diffusé sur Instagram et dans lequel il semble s’interroger sur son avenir.

« Je ne sais pas jusqu’à quand je supporterai ça »