Mercato - OM : Ça sent très bon pour Jorge Sampaoli !

Publié le 11 février 2021 à 20h30 par A.C.

De plus en plus de signaux positifs arrivent pour Jorge Sampaoli, priorité de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, pour succéder à André Villas-Boas.

Tout le monde se questionne sur l’identité du prochain entraineur de l’Olympique de Marseille. En effet, s’il était attendu, le départ d’André Villas-Boas semble un peu avoir pris de cours Pablo Longoria. Ce dernier s’est ainsi rapidement mis au travail pour lui trouver un successeur. Et cela a commencé par trois échecs, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Le head of football de l’OM a contacté Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre. Aucun de ces trois coachs ne souhaite toutefois prendre l’OM en cours de saison. Selon nos informations Favre est d’ailleurs tenté par le projet marseillais, mais n’a aucune intention d’arriver avant l’été. Longoria semble ainsi avoir changé de cap. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, sa priorité est désormais Jorge Sampaoli. Mais interrogé tout récemment sur l’intérêt de l’OM, le coach de l’Atlético Mineiro a un peu botté en touche. « L'OM ? Ce qui m'intéresse, c'est que l'Atlético termine le plus haut possible. J'ai bon espoir que cette nouvelle équipe, que nous avons formée il y a peu, ait la possibilité de réussir quelque chose d'important pour le club » a explique Sampaoli. « Ce qui m'intéresse, c'est que nous remportions nos trois matches jusqu'à la fin de la saison ». Suffisant pour craindre un nouvel échec pour l’OM ?

Ça avance doucement mais surement pour Jorge Sampaoli