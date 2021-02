Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un signal fort envoyé par le clan Sampaoli ?

Publié le 11 février 2021 à 19h00 par A.C.

A la recherche d’un entraineur, l’Olympique de Marseille travaille bel et bien sur la poste menant à Jorge Sampaoli.

Après Marcelo Bielsa, les supporters de l’Olympique de Marseille pourraient accueillir l’un de ses plus fervents disciples. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que Jorge Sampoli est la priorité de l’OM pour succéder à André Villas-Boas. Interrogé sur une arrivée dans le sud de la France, l’Argentin a toutefois botté en touche, assurant n’être concentré que sur son travail à l’Atlético Mineiro. « L'OM ? Ce qui m'intéresse, c'est que l'Atlético termine le plus haut possible. J'ai bon espoir que cette nouvelle équipe, que nous avons formée il y a peu, ait la possibilité de réussir quelque chose d'important pour le club » a explique Sampaoli. « Ce qui m'intéresse, c'est que nous remportions nos trois matches jusqu'à la fin de la saison ». Une fin de saison qui devrait tomber pour la fin du mois de février...

L’entourage de Sampaoli confirme des discussions avec l’OM