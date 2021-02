Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros rebondissement se prépare pour Sampaoli !

Publié le 10 février 2021 à 22h45 par A.M.

L’Atletico Mineiro a réagi officiellement à l’intérêt de l’OM pour Jorge Sampaoli. Analyse.

Le directeur exécutif de l’Atletico Mineiro, Rodrigo Caetano, a réagi dans les médias brésiliens aux informations insistantes autour d’un possible départ de Jorge Sampaoli pour l’Olympique de Marseille : « Je ne travaille pas sur un plan B. C'est contraire à mon éthique. L'entraîneur de l'Atlético est Sampaoli. Ça ne sert à rien de se projeter sur un avenir hypothétique. Si quelque chose se passe, alors nous réagirons en fonction. Mais ce n’est pas le cas, donc je ne vois pas pourquoi je chercherais un remplaçant. Je travaille d’ailleurs avec Sampaoli sur les futurs projets du club. Contrairement à ce qui se dit partout, il n’a jamais émis le souhait de quitter le club et de mettre un terme à notre collaboration ».

Pas de négociation possible en l’état