Mercato - OM : Nouvelle révélation fracassante sur la guerre entre Villas-Boas et Longoria

Publié le 10 février 2021 à 4h30 par T.M.

Il y a une semaine, l’arrivée d’Olivier Ntcham a déclenché la guerre entre André Villas-Boas et Pablo Longoria. Pourtant, l’entraîneur de l’OM n’aurait pas été pris par surprise dans ce feuilleton.

Mardi dernier, au lendemain de la clôture du mercato hivernal, André Villas-Boas lâchait une véritable une bombe. En effet, alors que l’OM venait d’enregistrer le prêt avec option d’Olivier Ntcham en provenance du Celtic Glasgow, le Portugais avait révélé qu’il s’était opposé à cette arrivée, mais Pablo Longoria avait tout de même bouclé l’opération. Remonté par cela, Villas-Boas a alors remis sa démission.

« Il me connaissait bien avant »