Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait scellé l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 12 février 2021 à 9h00 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le flou entoure l’avenir de Sergio Ramos. Toutefois, du côté du Real Madrid, on aurait déjà une idée très claire de l’issue de ce feuilleton.

Blessé au genou, Sergio Ramos va cruellement manquer au Real Madrid pendant son absence, estimée à 2 mois. Toutefois, d’ici peu, cela pourrait bien devenir définitif. En effet, la saison prochaine, l’Espagnol pourrait ne plus être au sein de la Casa Blanca. En fin de contrat, Sergio Ramos n’arrive toujours pas à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger. Entre les deux parties, cela bloque notamment sur la durée du futur contrat, mais également sur le salaire avec une possible baisse de salaire ou non. Un différend qui pourrait avoir de grosses répercussions. A la fin de la saison, une catastrophe pourrait donc se produire avec le départ libre du défenseur central, annoncé notamment dans le viseur du PSG.

Départ acté ?