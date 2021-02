Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG a un gros coup à jouer pour Sergio Ramos !

Publié le 12 février 2021 à 1h00 par La rédaction

Les signaux favorables s’accumulent en vue d’une signature de Sergio Ramos au PSG en fin de saison. Analyse.

Plus le temps passe, plus l’horizon se dégage en vue d’une signature de Sergio Ramos au PSG. En effet, selon les derniers échos des médias espagnols, la situation se serait nettement refroidie entre le Real Madrid et son capitaine, du fait de désaccord contractuel, les deux propositions du club merengue ayant été jugées insatisfaisantes par le clan Ramos.

La tendance propice au PSG