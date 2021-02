Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération se prépare pour Jules Koundé !

Publié le 11 février 2021 à 21h30 par T.M.

Alors que le PSG serait intéressé par Jules Koundé, il en serait de même pour le Real Madrid. Et au sein de la Casa Blanca, on pourrait frapper fort pour tenter de récupérer le joueur du FC Séville.

Dans sa deuxième saison avec le FC Séville, Jules Koundé ne cesse d’impressionner. Cela a d’ailleurs encore été le cas ce mercredi avec un but incroyable face au FC Barcelone. Et si le club andalou peut donc profiter du défenseur central français, cela pourrait ne pas durer. En effet, Koundé fait actuellement saliver les plus grands clubs d’Europe. Après avoir attiré l’intérêt de Manchester City l’été dernier, l’ancien de Bordeaux seraient désormais dans les petits papiers du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du PSG. Qui sera le plus convaincant ? Pour cela, il faudra notamment lever la clause libératoire de Koundé, fixée à 80M€.

Le Real Madrid envisage un gros coup !