Mercato - PSG : Di Maria, Neymar… Les vérités de Pochettino sur le feuilleton Messi !

Publié le 12 février 2021 à 9h10 par T.M.

Depuis plusieurs jours maintenant, le dossier Lionel Messi est source de tensions entre le PSG et le FC Barcelone. Interrogé sur le sujet, Mauricio Pochettino a fait le point.

En fin de contrat et n’ayant toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait donc partir libre en fin de saison. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’élection de Joan Laporta au poste de président empêchera un départ de l’Argentin, mais sinon, il pourrait s’envoler loin de la Catalogne. Et au PSG, on ouvre déjà les bras à La Pulga. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, les appels du pied se multiplient. Mais à Barcelone, on n’apprécie clairement pas cela. Dernièrement, après les propos d’Angel Di Maria sur Lionel Messi, Ronald Koeman s’était notamment agacé du comportement des Parisiens.

« De nombreux joueurs du Barça ont exprimé leur désir de voir Neymar revenir »