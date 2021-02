Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations sur l’avenir de Messi !

Publié le 12 février 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que son contrat avec le FC Barcelone expire en juin prochain, Lionel Messi ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Le joueur est dans le flou, tout autant que les dirigeants catalans. Mais pour Cafu, le plus important n’est pas sa prochaine destination.

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga n’a toujours pas prolongé son contrat. Ainsi, plusieurs grands clubs européens se sont précipités sur le dossier. Le PSG et Manchester City se battent en duel pour s’attacher les services de l’Argentin sans débourser la moindre indemnité de transfert. Mais Messi ne serait pas encore fixé, et un espoir serait permis côté catalan pour voir le sextuple Ballon d’Or rester chez les Blaugrana . Si tout le monde se demande où évoluera Messi la saison prochaine, le plus important n’est pas là pour Cafu.

«Je ne sais pas où est le destin de Lionel Messi, mais je sais qu’on le suivra n’importe où il ira»