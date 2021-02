Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu'une question de temps dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 9 février 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors que Gianluigi Donnarumma arrive au terme de son contrat, l'AC Milan serait en pleines négociations avec le gardien afin de s'accorder sur une prolongation. De quoi réduire encore davantage l'espoir déjà bien mince du PSG de s'offrir ses services.

Le Paris Saint-Germain se serait presque fait une raison dans le dossier Donnarumma et pourtant, rien n'est encore acté et Leonardo n'en demeure pas moins un grand fan du joueur. De quoi permettre au PSG de garder un très faible espoir de mettre la main sur le gardien italien, libre à l'issue de la saison. Pour autant, même si les discussions entre le Milan AC et Mino Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma, semblent complexes, le club rossonero ne baisse pas les bras et souhaiterait rapidement boucler le dossier.

« L'espoir est de trouver un accord rapidement»