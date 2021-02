Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur le recrutement de Ntcham !

Publié le 12 février 2021 à 9h30 par D.M.

Partenaire d’Olivier Ntcham au Celtic Glasgow, Christopher Jullien pense que le milieu offensif réussira à convaincre les supporters de l’OM et à s’imposer en Ligue 1.

Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité durant le mois de janvier le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Un départ qui a contraint Pablo Longoria à lui trouver un remplaçant sur le marché. Le head of football de l’OM avait activé plusieurs pistes, mais a attendu le dernier jour du mercato hivernal pour mettre la main sur Olivier Ntcham, prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow jusqu’à la fin de la saison. « C'est un immense plaisir de signer pour l'Olympique de Marseille. Je n'y croyais pas au début, mais plus les minutes passaient, plus j'y croyais. L'OM c'est le plus grand club de France avec la plus grande ferveur et les plus grands supporters. Ils ont accompli de grandes choses dans le foot français et européens. Un message pour les supporters ? Qu'ils me souhaitent tous la bienvenue et j'espère qu'on fera de très grandes choses ensemble » avait-il confié lors de son arrivée à Marseille.

« Je le vois réussir à l'OM »