Mercato - PSG : Déjà une mauvaise nouvelle dans le dossier Salah ?

Publié le 12 février 2021 à 16h45 par La rédaction

Alors que l’avenir de Mohamed Salah parait incertain, du côté de Liverpool, on aurait visiblement les idées très claires concernant l’Egyptien.

Mohamed Salah jouera-t-il prochainement ailleurs qu’à Liverpool ? Il y a quelques semaines, l’Egyptien avait ouvert grand la porte à une arrivée au FC Barcelone ou au Real Madrid. Le flou était donc jeté et depuis, un feuilleton a débuté concernant l’avenir de Salah. Et ce vendredi, Goal vient rajouter un peu plus d’huile sur le feu concernant le protégé de Jürgen Klopp. Pas au mieux en Premier League, les Reds pourraient ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui pourrait alors avoir de grosses répercussions sur l’avenir de Mohamed Salah, qui pourrait notamment intéresser le PSG.

Une prolongation pour Salah ?